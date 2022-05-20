Вранці 20 травня росіяни завдали авіаудар по місту Малин на Житомирщині. Внаслідок ракетної атаки пошкодились близько 100 будинків, а також об’єкт інфраструктури.

За словами голови Коростенської районної військової адміністрації Юрія Тарасюка, два вибухи зафіксували в районі міста Малин рано вранці п'ятниці, 20 травня. А міський голова Малина Олександр Ситайло розповів, що внаслідок авіаудару пошкоджено об’єкт інфраструктури та близько 100 житлових будинків.

За інформацією Ситайла, внаслідок авіаудару ніхто не загинув, але троє людей постраждало. Зараз на місці події працюють рятувальники та поліція. Протягом дня мають відновити електроживлення району, який атакували росіяни.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафону повідомив, що у Малині пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури. Загалом на місто запустили три ракети.

Місто Малин розташоване у Коростенському районі Житомирської області, через місто проходить залізнична магістраль.

Додамо, що протягом 19 травня російські військові обстріляли 54 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях, де повністю зруйнували або пошкодили 105 житлових будинків та ще 15 цивільних об’єктів.