Значних руйнувань зазнали багатоповерхові забудови Сєвєродонецька, Лисичанська, Авдіївки, Бахмуту

Протягом минулої доби, 19 травня, російські війська обстріляли 54 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях. За добу російські війська повністю зруйнували або пошкодили 105 житлових будинків та ще 15 цивільних об’єктів. Значних руйнувань зазнали багатоповерхові забудови Сєвєродонецька, Лисичанська, Авдіївки, Бахмуту. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло близько 20 мирних жителів, щонайменше 50 осіб були поранені.

«Варварськими авіаційними ударами і обстрілами рашисти за добу повністю зруйнували або пошкодили 105 житлових будинків та ще 15 цивільних об’єктів, серед яких: лікарня, гуртожиток, спорткомплекс, торгівельний центр, будівлі банку, санаторію, райвідділу освіти, а також автопідприємство, складські приміщення, газопровід, автомобілі», – повідомило у п’ятницю, 20 травня, у Facebook Угруповання Об'єднаних сил.

За оперативною інформацією, під ворожими обстрілами загинуло близько 20 мирних жителів та щонайменше 50 осіб отримали поранення. Кількість жертв у Сєвєродонецьку, Авдіївці, Лисичанську, Мар’янці та інших містах і селах може бути більшою, інформацію уточнюють. Тривають рятувально-пошукові роботи, які ускладняються авіанальотами, інтенсивними ракетними ударами й артилерійськими обстрілами противника.

У Донецькій області рятувальники ліквідували 6 пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів. У Луганській області гасіння пожеж неможливе через інтенсивні обстріли населених пунктів.

Також за минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1044 людини.