Внаслідок російських обстрілів руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів

Упродовж доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині. Під обстрілами опинилися Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк. Внаслідок прямого влучання у житловий будинок у Лимані загинули двоє дітей.

Загалом, за інформацією Нацполіції, руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів. Росіяни вели обстріли з авіації, танків, важкої артилерії і РСЗО «Смерч».

«Під обстрілами опинилися населені пункти – Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк. За період з 6:00 18 травня до 6:00 19 травня загинули двоє дітей. Їх було вбито в Лимані внаслідок прямого влучення у житловий будинок», – повідомили у Нацполіції.

Фото Нацполіції

Російські війська обстрілювали мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню «Смерч» та крилатими ракетами.

Поліція розпочала досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.