На Донеччині російська ракета влучила в житловий будинок, загинули двоє дітей
Росіяни обстріляли зі «Смерчів» та крилатими ракетами 10 населених пунктів
Упродовж доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині. Під обстрілами опинилися Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк. Внаслідок прямого влучання у житловий будинок у Лимані загинули двоє дітей.
Загалом, за інформацією Нацполіції, руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів. Росіяни вели обстріли з авіації, танків, важкої артилерії і РСЗО «Смерч».
«Під обстрілами опинилися населені пункти – Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк. За період з 6:00 18 травня до 6:00 19 травня загинули двоє дітей. Їх було вбито в Лимані внаслідок прямого влучення у житловий будинок», – повідомили у Нацполіції.
Фото Нацполіції
Російські війська обстрілювали мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню «Смерч» та крилатими ракетами.
Поліція розпочала досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.