Російська авіабомба повністю зруйнувала п’ятиповерхівку в Бахмуті на Донеччині

Внаслідок авіаудару росіян по п’ятиповерхівці в Бахмуті Донецької області загинуло п’ятеро цивільних, у тому числі дворічна дитина. Ще четверо мешканців отримали поранення. Росіяни скинули бомбу на будинок 17 травня, а 18 травня з-під його завалів дістали тіла двох людей, повідомила Донецька обласна прокуратура.

У процесі розбору завалів у середу рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини. Про загибель внаслідок бомбардування 43-річного і 44-річного чоловіків, а також 75-річної жінки стало відомо у вівторок.

Серед чотирьох поранених є троє неповнолітніх віком 9, 12 і 17 років.

Авіабомба, яка впала на п’ятиповерхівку, зруйнувала її конструкції з п’ятого по перший поверхи. Правоохоронці почали розслідування бомбардування житлового будинку за статтею «Порушення законів і звичаїв війни».