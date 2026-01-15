На думку Трампа, президент України гальмує переговорний процес з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, затягує процес можливого мирного врегулювання. Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters 14 січня.

«Я думаю, що він (ідеться про Владіміра Путіна, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди», – сказав Трамп.

Коментуючи причини, через які переговори за посередництва США досі не призвели до завершення найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Трамп коротко відповів: «Зеленський».

На уточнювальне запитання журналістів, чому саме президент України, на його думку, гальмує переговорний процес, Трамп не дав розгорнутої відповіді, сказавши лише: «Я просто думаю, що йому це важко зробити».

Також президент США прокоментував можливу зустріч із Володимиром Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі наступного тижня. Він підтвердив, що готовий до зустрічі, якщо український лідер буде присутній, але натякнув, що конкретних планів ще немає.

До слова, президент Володимир Зеленський неодноразово публічно заявляв, що Київ не піде на жодні територіальні поступки Москві, підкресливши, що Конституція України забороняє відмову від українських земель. Він також наголошував, що для досягнення миру США має здійснювати більший тиск на Росію, яка не має наміру закінчувати вторгнення в Україну.