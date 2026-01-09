Трамп впевнений, що Росія не здійснить повторний напад

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що Росія не спробує знову напасти на Україну, тому Америка готова взяти на себе зобов’язання щодо майбутньої оборони України. Про це він сказав у четвер, 8 січня, в інтерв’ю New York Times.

Трамп наголосив, що не погодився б надавати гарантії безпеки Україні, якби не був твердо переконаний, що росіяни не нападуть знову. Зокрема, він вважає, що російський президент Владімір Путін прагне мирної угоди.

«Бували випадки, коли я домовлявся з Путіним, а Володимири Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Бували й випадки, коли все було навпаки. Гадаю, зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але це ще побачимо», – сказав Трамп.

Він додав, що в контексті гарантій безпеки США відіграватимуть другорядну роль, а основна відповідальність ляже на європейських партнерів.

Зеленський раніше повідомляв, що Україна прагне отримати юридично зобов’язувальні гарантії безпеки від США. У грудні США в межах мирного плану запропонували Києву гарантії безпеки на 15 років із можливістю їх продовжити.

6 січня в Парижі український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню. У документі йшлося, що механізми моніторингу припинення вогню передадуть під керівництво США. Та згодом ЗМІ писали, що з заяви «коаліції рішучих» зникла згадка про зобов’язання Америки в разі повторного нападу Росії.