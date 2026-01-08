Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії

Сенатор США Ліндсі Грем у четвер, 8 січня, заявив про продуктивну зустріч з президентом Дональдом Трампом, під час якої він «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

«Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом з різних питань, він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями із сенатором Блюменталем та багатьма іншими. Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних», – йдеться у повідомленні.

За словами Грема, законопроєкт дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту. Мова йде про Китай, Індію та Бразилію. Двопартійне голосування щодо санкцій може відбутися вже наступного тижня.

Відзначимо, Грем є співавтором законопроєкту про введення 500% мит на імпорт у США товарів з країн, що купують російські нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії.

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що Міністерство фінансів США виключило зі списку обмежень деякі компанії, які продавали Росії підсанкційне обладнання, зокрема, для оборонного сектору.