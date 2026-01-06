Облігації Телеграму на суму близько 500 млн доларів заморожені через західні санкції

Облігації месенджера «Телеграм» на суму близько 500 млн доларів, що зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції. Це оголило фінансову вразливість месенджера до російського ринку. Про це у вівторок, 6 січня, повідомила газета Financial Times.

Як зазначає видання, «Телеграм» з 2021 року випустив облігації на суму понад чотири млрд доларів. Зокрема у травні 2025 року компанія розмістила боргові папери на 1,7 млрд доларів. Джерела Financial Times повідомили, що наразі «Телеграм» викупив більшу частину бондів із терміном погашення у 2026 році.

Та близько 500 млн доларів облігацій залишаються заблокованими в центральному депозитарії цінних паперів Росії через дію санкцій.

«”Телеграм” і далі залежить від російського капіталу, а санкції ускладнюють виплати за боргом та програми викупу облігацій», – зазначають у повідомленні.

Варто відзначити, що засновник месенджера Павло Дуров протягом останніх років не раз намагався демонструвати розрив із Росією.

Нагадаємо, у червні 2025 року стало відомо, що інфраструктуру месенджера «Телеграм» обслуговують компанії, тісно пов’язані з російською спецслужбою.