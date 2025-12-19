США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для ВПК Росії
Причини зняття санкцій не називають
Міністерство фінансів США виключило зі списку обмежень деякі компанії, які продавали Росії підсанкційне обладнання, зокрема, для оборонного сектору. Відповідну заяву відомство опублікувало у четвер, 18 грудня.
У заяві йдеться, що із санкційних списків вилучили кілька фірм, які раніше постачали підсанкційне обладнання в Росію, зокрема для військово-промислового комплексу. Серед них:
- кіпрська Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Компанія є дочірнім підрозділом московської інвестиційної фірми, при цьому під санкціями залишаються російські юридичні особи організації,
- фінська компанія Hi-Tech Koneisto та її топменеджерка, громадянка Фінляндії Євгенія Дремова. Фірма постачала російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання,
- дубайська 365 Days Freight Services FZCO і турецька Etasis, які експортували в Росію обладнання для військово-промислового комплексу,
- турецька CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Вони постачали німецькі та американські верстати російському оборонному підряднику.
Наразі США не розголошують причини такого рішення й невідомо, чи змінить Вашингтон свою політику щодо російських компаній, які були кінцевими отримувачами продукції від зазначених посередників.
Нагадаємо, 13 грудня США ухвалили рішення про зняття санкцій з білоруського калію.