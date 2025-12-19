З санкційних списків США вилучили кілька фірм

Міністерство фінансів США виключило зі списку обмежень деякі компанії, які продавали Росії підсанкційне обладнання, зокрема, для оборонного сектору. Відповідну заяву відомство опублікувало у четвер, 18 грудня.

У заяві йдеться, що із санкційних списків вилучили кілька фірм, які раніше постачали підсанкційне обладнання в Росію, зокрема для військово-промислового комплексу. Серед них:

кіпрська Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Компанія є дочірнім підрозділом московської інвестиційної фірми, при цьому під санкціями залишаються російські юридичні особи організації,

фінська компанія Hi-Tech Koneisto та її топменеджерка, громадянка Фінляндії Євгенія Дремова. Фірма постачала російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання,

дубайська 365 Days Freight Services FZCO і турецька Etasis, які експортували в Росію обладнання для військово-промислового комплексу,

турецька CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Вони постачали німецькі та американські верстати російському оборонному підряднику.

Наразі США не розголошують причини такого рішення й невідомо, чи змінить Вашингтон свою політику щодо російських компаній, які були кінцевими отримувачами продукції від зазначених посередників.

Нагадаємо, 13 грудня США ухвалили рішення про зняття санкцій з білоруського калію.