Володимир Зеленський вважає необхідним посилення тиску на Владіміра Путіна

Володимир Зеленський вважає, що для досягнення миру США має здійснювати на Росію більший тиск. За словами президента, спецоперація проти голови Чечні Рамзана Кадирова могла б підштовхнути російського диктатора Владіміра Путіна до завершення війни. Про це президент України повідомив у середу, 7 січня, відповідаючи на запитання журналістів, передає Liga.

Володимира Зеленського запитали про подальші кроки України, якщо Росію не вдасться схилити до миру дипломатичним шляхом. Відповідаючи на запитання, Зеленський припустив, що спецоперація США проти Рамзана Кадирова, на кшталт американської операції проти диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, могла б примусити Путіна припинити війну.

«Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію? Провели. Результат всі бачать, весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, – з Кадировим. З цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить це, і задумається», – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що сподівається на завершення війни Росії проти України за допомогою дипломатії. Проте, за словами президента, у разі відмови Путіна укласти мирну угоду, партнери України мають посилити тиск на Москву.

«Що стосується дипломатичного треку, так само. Американці зараз, я вважаю, продуктивні, у нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця», – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що США провели успішну операцію проти Венесуели, у межах якої затримали й вивезли звідти Ніколаса Мадуро та його дружину. США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну й фентанілу до Америки. Крім того, після того, як Ніколас Мадуро втретє обійняв посаду президента Венесуели, США заявили, що не визнають результатів виборів.