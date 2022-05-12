Внаслідок авіаудару росіян по Новгород-Сіверському постраждали школи, адміністративні будівлі та приватні будинки

Російські війська у ніч на 12 травня завдали авіаударів по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок чого є загиблі і поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, удари були завдані по об’єктах критичної інфраструктури – школах.

«Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки», – написав Чаус вранці в четвер, 12 травня.

«Суспільне» з посиланням на рятувальників повідомило, що внаслідок авіаудару загинули троє людей, ще 12 отримали поранення.

Також Чаус опублікував фото наслідків ворожого авіаудару по Новгороду-Сіверському.

За інформацією оперативного командування «Північ», вибухи сталися близько 00:10 та 00:23. Росіяни здійснили ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ. Авіаудари завдали по ЗОШ інтернат ім. Ушинського та ЗОШ №2.

Також зазнали пошкоджень адміністративні споруди: Новгород-Сіверська РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин №10 та приватні будинки, розташовані неподалік епіцентру вибухів.

Зазначимо, що населення Новгорода-Сіверського становить орієнтовно 13 тис. людей.

Нагадаємо, напередодні росіяни випустили 15 ракет по селищу в Запорізькій області.