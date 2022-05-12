Російські загарбники у середу, 11 травня, випустили 15 ракет по Селу Комишуваха, яке розташоване у Запорізькому районі. Внаслідок масованого бомбардування одна людина загинула.

«Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені», – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він також опублікував фото наслідків ракетного обстрілу Комишувахи.

Запорізька ОВА опублікувала в YouTube відео масованого бомбардування Комишувахи.

Комишуваха розташована за 29 км від Оріхова, який ворог також регулярно обстрілює ракетами, і за 34 км від Запоріжжя. Населення селища становить приблизно 5 тис. людей.