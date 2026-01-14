Помер народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов
52-річний нардеп помер внаслідок важкої хвороби
У середу, 14 січня, помер народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Кабанов. Йому було 52 роки, повідомили у пресслужбі Верховної Ради.
Олександр Кабанов був членом парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Він пройшов у Верховну Раду у 2019 році від партії «Слуга народу».
Уродженець Запоріжжя помер у віці 52 років. За даними речниці фракції «Слуга народу» Юлії Палійчук, яку цитує «Інтерфакс-Україна», Олександр Кабанов помер внаслідок важкої хвороби. На що саме хворів депутат, Палійчук не уточнила.
До депутатської карʼєри Олександр Кабанов працював сценаристом студії «Квартал 95». На президентських виборах працював у креативній групі Володимира Зеленського.
У 2022 році Олександр Кабанов проголосував за скандальний законопроєкт про містобудівну реформу, яка запроваджувалася в інтересах забудовників. Під час голосування за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП депутат був відсутній.