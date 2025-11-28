Леонтій Мартинюк помер унаслідок важкої хвороби

У п’ятницю, 28 листопада, унаслідок важкої хвороби помер заступник голови ВО «Свобода», народний депутат 7-го скликання Леонтій Мартинюк. Про це повідомив голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Щойно перестало битися серце заступника Голови ВО «Свобода», народного депутата України 7-го скликання Леонтія Мартинюка. Наш побратим був відданим патріотом України, націоналістом, митцем, автором символу «Свободи», надзвичайно мудрою і ерудованою людиною. Левко відлетів на небеса після важкої і довготривалої хвороби», – написав Олег Тягнибок.

Леонтій Мартинюк у 2010-2012 роках був депутатом Львівської облради від ВО «Свобода». На парламентських виборах 2012 року обраний народним депутатом України від ВО «Свобода» (№ 11 у списку), працював заступником голови комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.