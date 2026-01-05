Наслідки влучання по медзакладу в Києві, 5 січня 2026 рік

У ніч понеділка, 5 січня, російські війська здійснили чергову дронову атаку на Київ та область. Унаслідок удару є загиблі, постраждалі та руйнування. Про це повідомила місцева влада та ДСНС Києва.

Голова Оболонської РВА Кирило Фесик підтвердив влучання уламків на території Оболонського району Києва. Там постраждав приватний медичний заклад. За словами Фесика, під час удару в медзакладі перебувало близько 70 людей.

У ДСНС Києва уточнили, що влучання та пожежа стались на другому поверсі чотириповерхової будівлі зі стаціонарним відділенням.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Києву 5 січня (Фото ДСНС)

Рятувальники оперативно загасили пожежу та евакуювали 25 людей. Через атаку загинув один з пацієнтів, ще троє постраждали.

Доповнено. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 16 з 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання, перевезли в комунальні лікарні міста.

«Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці. Двоє з них у важкому стані», – написав Кличко.

У Фастівському районі на Київщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.



За даними керівника Київської ОВА Миколи Калашника, станом на четверту годину ранку в Фастівському районі було пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.



Також через ворожу атаку знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом та водою, додав очільник області.

В «Укрзалізниці» попереджали, що через підвищену небезпеку в регіоні та пошкодження залізничної інфраструктури потяги зі Славутича прямують із затримкою 40 хвилин (дані станом на шосту ранку).

Йшлося про такі потяги: