Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по Харкову 2 січня

У Харкові виявили тіла ще двох людей, які загинули внаслідок ракетного удару 2 січня. Таким чином кількість загиблих зросла до чотирьох, включно з трирічною дитиною. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 22:00 3 січня рятувальники вилучили фрагменти тіла третьої загиблої людини. Уночі 4 січня стало відомо про ще одну загиблу.

Станом на ранок неділі рятувально-пошукові роботи на місці трагедії в Харкові тривають.

Напередодні місцева влада повідомляла, що під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей. Імовірно, під час вибуху вони були в офісній будівлі, зв’язку з ними немає.

Ракетний удар по Харкову 2 січня

Удень п’ятниці, 2 січня, росіяни випустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» по житловій забудові в Київському районі Харкова. Унаслідок ворожого удару зруйнована пʼятиповерхова торгівельно-офісна будівля та частина під’їзду житлової чотириповерхівки, пошкоджені понад 30 житлових будинків і лікарня.

Унаслідок російської атаки поранень зазнали 27 людей, з них семеро перебувають у лікарнях. У реанімації перебуває постраждала жінка, яку госпіталізували у важкому стані.

Перші загиблі, виявлені рятувальниками під завалами зруйнованої будівлі в Харкові, – це 22-річна Анастасія Пархоменко та її трирічний син Максим.

За словами бабусі дівчини, вони родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області, на початку повномасштабної війни виїхали до Польщі, та повернулися в Україну й оселилися у Харкові.