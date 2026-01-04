Ігор Кобрин помер 4 січня

У Львові помер ведучий телевізійних і концертних програм Ігор Кобрин. Йому було 60 років. Про це повідомив співак Андрій Заліско.

«Сьогодні пішов із життя наш колега, телеведучий, конферансьє, продюсер гурту Ігор Кобрин. Найкращі спогади назавжди залишаться з нами», – написав він 4 січня у фейсбуці.

Парастас відбудеться 4 січня у церкві Всіх святих українського народу на вул. С. Петлюри, 32 о 19:00.

Деталі щодо похорону повідомлять згодом.