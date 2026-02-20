Нестача селітри вже сягає до 170 тисяч тонн

В Україні загострюється дефіцит азотних добрив напередодні весняної посівної кампанії. Станом на лютий 2026 року нестача аміачної селітри оцінюється у 100–170 тис. тонн, що створює ризики для майбутнього врожаю, про це повідомили аграрні асоціації, пише Agronews.

Додатковим фактором стало різке скорочення внутрішнього виробництва. У сезоні 2025–2026 років обсяги випуску аміачної селітри зменшилися майже вдвічі – до 1,016 млн тонн проти 1,99 млн тонн роком раніше. Причинами стали російські атаки на інфраструктуру та перебої з електропостачанням.

За оцінками галузі, нестача азотних добрив може призвести до зниження врожайності до 20%. При цьому на значній частині ґрунтів аміачну селітру можна замінити вапняково-аміачною, однак її використання обмежене через чинну заборону на перевалку через морські порти.

Відтак, Всеукраїнська аграрна рада та Український клуб аграрного бізнесу звернулися до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України із закликом терміново дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри через морські порти.

Аграрні асоціації нагадали, що після атак Росії на портову інфраструктуру було запроваджено обмеження на перевалку, зберігання та транспортування низки речовин, зокрема аміачної та вапняково-аміачної селітри. Водночас вони зазначили, що віднесення вапняково-аміачної селітри до вибухонебезпечних вантажів не має достатнього наукового обґрунтування. Відповідно до міжнародної класифікації UN Model Regulations, ця речовина належить до категорії UN 2071 і не вважається вибухонебезпечною.

В асоціації наголосили, що підтримують заходи безпеки в умовах війни, однак закликали дозволити контрольований імпорт добрив, щоб уникнути поглиблення дефіциту та втрат врожаю.

Як писав ZAXID.NET, Україна завершила збір врожаю 2025 року. Аграрії зібрали 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних культур. Загальний обсяг зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн. За обсягами виробництва зернових ми на другому місці в Європі після Франції, а за виробництвом кукурудзи та соняшнику – лідируємо.