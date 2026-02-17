Соя стає ключовою культурою українського аграрного сектору

Соя останніми десятиліттями перетворилася на одну з ключових культур українського сільського господарства, а країна вже встигла закріпити лідерство в Європі за її вирощуванням. Про це повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

«Україна завжди вирощувала горох, люпин, квасолю та інші бобові, а останні десятиліття особливо важлива роль відводиться сої. Ми є найбільшими виробниками соєвих бобів у Європі», – зазначив Павло Коваль.

За його словами, у 2024 році виробництво сої в Україні досягло рекордних 6 млн тонн. Попри коливання посівних площ, світові ціни на сою залишають її привабливою для аграріїв. Значну роль у цьому відіграла стратегія Євросоюзу щодо білкової автономності. «ЄС прагне зменшити залежність від імпорту протеїнової сировини, і Україна може стати ключовим партнером – не лише як виробник, а й як переробник», – додав Коваль.

Крім того, гендиректор конфедерації наголосив, що українські соєві шроти відповідають європейським стандартам якості, а потенціал глибокої переробки дозволяє створювати додану вартість всередині країни.

До слова, як писав ZAXID.NET, в Україні після запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак суттєво зросли обсяги їхньої переробки та збільшилось виробництво й експорт олії та шроту.

На експортному ринку сої фіксується зростання цін. Одним із ключових чинників стала інформація про можливе збільшення закупівель сої Китаєм у США. Також зросли ціни на кукурудзу. Зокрема, через зростання попиту і обмежену пропозицію від фермерів.

Зауважимо, що Україна завершила збір врожаю 2025 року. Аграрії зібрали 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних культур. Загальний обсяг зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, за обсягами виробництва зернових Україна посідає друге місце в Європі після Франції, а за виробництвом кукурудзи та соняшнику – лідирує.