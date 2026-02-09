Ціни на сою в Україні зросли

На українському експортному ринку сої фіксується зростання цін, яке відбувається на тлі позитивної динаміки на світових біржах. Одним із ключових чинників стала інформація про можливе збільшення закупівель сої Китаєм у США – до 20 млн тонн, повідомили аналітики «АПК-Інформ».

За їхніми оцінками, нині політичні фактори можуть мати більший вплив на ринок, ніж суто економічні, що формує висхідний ціновий тренд. Попит на українську сою з боку експортерів також посилився в напрямку західного кордону. Ціни пропозицій з боку трейдерів зросли до 420–435 доларів за тонну, залежно від пункту перетину.

Підвищення цін спостерігають і на внутрішньому ринку. Активний попит і конкуренція між переробниками та трейдерами за обмежені обсяги сировини підтримують подальше подорожчання.

Раніше аналітики повідомляли, що через зниження врожаю сої в Україні пропозиція залишається обмеженою. Це сприяє утриманню високих цін та загострює боротьбу між експортерами й переробними компаніями. На експортному напрямку ціни попиту на ГМ-сою коливаються в межах 42–435 доларів за тонну CPT-порт, а в окремих контрактах сягають 440 доларів за тонну.

Як писав ZAXID.NET, також зросли і ціни на українську кукурудзу. Основними причинами є підвищення попиту і обмежена пропозиція від фермерів. Також ускладнюють перевезення зерна автотранспортом і морози. Як наслідок, частина фермерів відклала продаж, а ціни на заявки в портах зросли.