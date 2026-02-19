Права оренди продають майже за ціною землі

На українському ринку сільськогосподарських земель сформувалася незвична тенденція – вартість переуступки прав оренди майже зрівнялася з цінами на купівлю гектарів. У деяких регіонах різниця становить лише кілька сотень доларів. Про це повідомив співзасновник агенції Volodar і керівник проєктів агроінвестиційної компанії Fortior Capital Володимир Нагорний для Latifundist.com.

За його словами, сегмент прав оренди наразі демонструє високу активність і фактично конкурує з ринком продажу землі. У середньому різниця між купівлею гектара та переуступкою прав оренди із залишковим терміном договору близько 7 років становить приблизно 500 доларів.

Зокрема, у Вінницькій області гектар землі у власність коштує близько 3 тис. доларів, тоді як право оренди на цю ж ділянку може обійтися у 2,5 тис доларів. У західних областях ціни ще вищі: для земельних масивів площею від 100 га право оренди рідко продається дешевше ніж за 3 тис. доларів за гектар.

Вартість значною мірою залежить від тривалості договору. Найчастіше на ринку пропонують контракти на 5–7 років, тоді як угоди на 10 років і більше є рідкістю і можуть суттєво підвищувати ціну.

Експерт вважає, що така тенденція – це наслідок високої конкуренції серед агровиробників. Для багатьох фермерів купівля прав оренди на великий земельний масив є швидшим способом розширити свій земельний банк, ніж купувати окремі ділянки у власників. А ось висока вартість свідчить про готовність бізнесу платити за доступ до земель у вигідних локаціях з уже сформованою інфраструктурою.

Як писав ZAXID.NET, в Україні станом на лютий 2026 року зареєстровані 192 компанії, у власності яких перебуває понад 100 гектарів землі. При цьому майже третина української землі, що є у власності бізнесу, розподілена серед 10 компаній, які сукупно володіють 18 345 гектарами.