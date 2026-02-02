В Україні 10 компаній володіють третиною земель

За даними «Опендатабот», в Україні наразі зареєстровані 192 компанії, у власності яких перебуває понад 100 гектарів землі. Для порівняння, у 2024 році, у час відкриття ринку землі, таких компаній було 283. Перелік компаній великих землевласників зменшився на 51 компанію у 2024 році, торік – ще на 40.

При цьому майже третина української землі, що є у власності бізнесу, розподілена серед 10 компаній. Сукупно ці компанії володіють 18 345 гектарами, та навіть між ними значний розрив. Зокрема, найбільша компанія-землевласник агрофірма «Світанок» має у 10 разів більше земель, ніж компанія «Куяльник», яка йде останньою у списку.

Водночас деякі компанії відчули значне скорочення земельного банку, як-от компанія «Землетрейд» – з 161,47 га до 733,57 га, тобто скорочення у чотири рази. Компанія ж «Агрофорест» зменшила свої площі у 8,6 раза – з 1 803,09 га до 210,44 га. Натомість 103 компанії взагалі не змінювали площі своїх земельних угідь.

Як зауважив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, в умовах невизначеності, руйнування інфраструктури, складності розмінування територій та проблем з логістикою великі компанії не поспішають нарощувати земельний банк. Власне, це й пояснює скорочення кількості великих землевласників. За його словами, наразі бізнес обирає модель мобільності, тобто оренду замість власності, адже це дозволяє швидше реагувати на ризики та змінювати регіони присутності.

Де розташовані найбільші землевласники?

Щодо географічного розподілу, то 38 компаній із переліку великих землевласників зареєстровані на Київщині. Ще 28 компаній – у Кіровоградській області, і стільки ж – у Києві. А ось в Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях великі землевласники відсутні.

Частина компаній зі списку найбільших землевласників зареєстрована на територіях, які постраждали від війни, зокрема:

16 компаній мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях;

4 компанії зареєстровані у зонах активних бойових дій, де продовжують функціонувати державні електронні інформаційні ресурси;

14 компаній – на територіях можливих бойових дій.

Зауважимо, що власником агрофірми «Світанок», що є лідером серед усіх компаній, є Засуха Андрій Анатолійович. У 2024 році дохід компанії становив понад 5,1 млрд грн (зростання у майже 60%, порівняно з 2023 роком).