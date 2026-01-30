ТОВ «Полісся 2025» повʼязане з родиною депутата Хмельницької обласної ради Олександра Співака

Антимонопольний комітет України дозволив компанії ТОВ «Сіефджі Трейдинг», що входить до складу агрохолдингу «Контінентал Фармерз Груп», отримати контроль над ТОВ «Полісся 2025» шляхом купівлі частки в статутному капіталі, яка забезпечить понад 50% голосів у вищому органі управління товариства. Відповідне рішення АМКУ ухвалив у четвер, 29 січня.

ТОВ «Сіефджі Трейдинг» є торговим підрозділом одного з найбільших агрохолдингів України – «Контінентал Фармерз Груп», який займається вирощуванням зернових і олійних культур, зберіганням та логістикою, а також розширює свої трейдингові операції на міжнародних ринках. Група обробляє близько 195 тис. га земель у пʼяти областях на заході України і належить міжнародному інвестору – саудівській компанії SALIC UK.

ТОВ «Полісся 2025» – нова агрокомпанія, зареєстрована у вересні 2025 року в Хмельницькому. Спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур. Кінцевою бенефіціарною власницею компанії вказана Ірина Співак – дружина депутата Хмельницької обласної ради Олександра Співака.

Олександр Співак – відомий український аграрій і депутат Хмельницької обласної ради, генеральний директор і співвласник групи компаній A’SPIK Group, що займається виробництвом цукру, вирощуванням зернових, а також переробкою агропродукції. У межах своєї бізнес‑діяльності він пов’язаний із підприємствами, що працюють у земельному та аграрному секторах, зокрема «Агро-Ормс», «Юкрейніан Шугар Компані», «Старокостянтинівцукор» та іншими структурам.

Отриманий від АМКУ дозвіл означає, що «Контінентал Фармерз Груп» може фактично контролювати «Полісся 2025», визначати ключові рішення компанії та впливати на розвиток її аграрної діяльності.