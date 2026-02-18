На практиці державні реєстратори часто відмовляють у проведенні реєстраційних дій

Право довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою є особливим видом речового права, яке виникало відповідно до законодавства минулих років. Нині така форма набуття землі вже не передбачена, однак особи, які отримали її законно, зберігають свої права. Попри складнощі з реєстрацією, це право не втратило юридичної сили. Судова практика підтверджує можливість його офіційного визнання. Про це детальніше пише Agronews.uа.

Чи діє це право сьогодні

Надання земельних ділянок у довічне успадковуване володіння було припинено після змін у законодавстві. Водночас норми, які б автоматично припиняли вже набуте право, відсутні. Тому громадяни, що оформили його відповідно до вимог законодавства, зберігають його чинність.

Таке право передбачав Земельний кодекс УРСР 1990 року. Після набрання чинності новим земельним законодавством ця форма володіння більше не застосовується, проте раніше набуті права залишаються дійсними.

Проблеми з державною реєстрацією

На практиці державні реєстратори часто відмовляють у проведенні реєстраційних дій. Підставою для відмови зазвичай називають відсутність прямої норми щодо обов’язкової реєстрації такого права або його відсутність у переліку речових прав, що підлягають державній реєстрації.

Чинні нормативно-правові акти, зокрема, Земельний кодекс України та Закон України «Про особисте селянське господарство», не містять положень про довічне успадковуване володіння як форму набуття землі. Саме це і створює неоднозначність у застосуванні норм.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що право довічного успадковуваного володіння може бути визнане судом і підлягає державній реєстрації.

У постанові від 24 травня 2024 року у справі № 380/16218/22суд зазначив, що за наявності судового рішення, яке підтверджує це право, воно підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства про реєстрацію речових прав.

Крім того,відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для суб’єктів владних повноважень.

Чи можлива реєстрація зараз

Наразі у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно передбачено технічну можливість реєстрації права довічного успадковуваного володіння та права постійного користування земельною ділянкою як похідних від права власності.

Отже, узаконити право довічного володіння можливо. У разі відмови в реєстрації доцільно звертатися до суду для підтвердження свого права, після чого провести державну реєстрацію на підставі судового рішення.