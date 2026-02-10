Соняшникова олія принесла понад 5 млрд доларів експортної виручки

У п’ятірку агропродуктів за експортною виручкою у 2025 році увійшли: соняшникова олія, кукурудза, пшениця, соєві боби та м’ясо птиці. Про це повідомила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, пише 24 Канал.

«Якщо порівнювати результати з попереднім роком, то перші 3 місяця залишаються без змін. Проте, позиція сої піднялася з 5-го місця в рейтингу до 4-го, маючи такий же експортний виторг, як і минулого року», – зазначила Світлана Литвин.

Аналітикиня також зауважила, що покинув рейтинг ріпак, адже його експертний виторг навпаки зменшився.

Результати експортної виручки у 2025-му:

Олія соняшникова – 5,2 млрд доларів (23%);

Кукурудза – 3,9 млрд доларів (17%);

Пшениця – 3 млрд доларів (13%);

Соєві боби – 1,3 млрд доларів (6%);

Мясо птиці – 1,1 млрд доларів (5%).

Найбільшим покупцем української агропродукції залишається Євросоюз. Однак, у 2025 році фіксують скорочення частки експорту країн ЄС через запровадження торгівельних змін, ідеться про повернення торгових квот та мит. Так, якщо в 2024 році частка країн ЄС в українському експорті становила 52%, то за попредніми оцінками в 2025 році – 49%.

Натомість у частці експорту зросла частка країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, але зменшилась в Азію (через мінімальний експорт до Китаю).

Паралельно з розподілом ринку змінюється ще й структура агроекспорту. В УКАБ додали, що процес нарощування внутрішньої переробки продукції рослинництва і тваринництва є тривалим і вимірюється не одним роком, але вже можна говорити про перші результати.

Зокрема, вдалим прикладом там вважають експорт соєвої та ріпакової олії. У 2025 році вдалось експортувати соєвої олії на 587,5 млн доларів, що в 1,9 раза більше показника попереднього року.

Щодо ріпакової олії, то цей показник був на рівні 398,4 млн доларів, або в 1,7 рази більше показника 2024 року. Водночас, як наголосила аналітикиня, в багатьох категоріях товарів ми все ще залишаємося постачальниками сировини, зокрема це стосується зернових.

Ваш урожай – ваша застава. З Open Agri Club ви отримуєте прозоре фінансування без комісій та прихованих платежів. Оформлюєте заявку онлайн, збираєте врожай і поставляєте його Kernel – ціну на продукцію можна зафіксувати до чи після поставки.

До слова, ZAXID.NET писав, що на експортному ринку сої фіксується зростання цін. Одним із ключових чинників стала інформація про можливе збільшення закупівель сої Китаєм у США. Також зросли ціни на кукурудзу. Зокрема, через зростання попиту і обмежену пропозицію від фермерів.