Аграрна продукція залишається ключовим складником українського експорту – вона формує 56% усіх зовнішніх поставок. Водночас у 2025 році значно змінилася географія збуту, зокрема частка Європейського Союзу в агроекспорті скоротилася. Натомість Україна наростила присутність на альтернативних ринках. Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За підсумками 2025 року загальний обсяг експорту аграрної продукції сягнув 22,6 млрд доларів. Проте, якщо у 2024 році на країни ЄС припадало 52,1% українських агропоставок, цього року ця частка знизилася до 47,5%.

Зміна структури експорту пов’язана з поверненням у червні 2025 року квот на торгівлю з Євросоюзом, які діятимуть і в 2026 році. Як наслідок, обсяги постачань агропродукції до ЄС за рік скоротилися на 2,1 млрд доларів, якщо порівнювати з 2024-м.

Довідково. Євросоюз відновив тарифні квоти на українську агропродукцію у межах Угоди про асоціацію. Це означає, що певні обсяги продукції можна постачати без мит, але понад квоту товари підпадають під стандартні тарифи і це робить їх менш конкурентними на ринку ЄС.

Суттєво зменшилися і валютні надходження від експорту кукурудзи: вони впали на 40%, хоч ця культура і не підпадає під квотні обмеження у торгівлі з Євросоюзом.

Водночас український агросектор активно шукав нові ринку збуту, зокрема розширив поставки до Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії. Серед пріоритетних напрямків – Індія, Китай, Південна Корея, Індонезія, Бангладеш, В’єтнам і країни субсахарської Африки та Центральної Азії.

У 2025 році Україна поставила продукції:

до ЄС – на 10,7 млрд доларів;

до країн Близького Сходу – на 4,4 млрд доларів;

до Африки – на 2,8 млрд доларів;

до Південно-Східної Азії – на 1,7 млрд доларів.

Найбільшими окремими ринками збуту залишаються Єгипет, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща та Туреччина.

Як писав ZAXID.NET, загальний зовнішньоторгівельний оборот України за 2025 рік склав 125,1 млрд доларів, але баланс торгівлі все ще глибоко від’ємний. Так, обсяги імпорту товарів сягнули 84,8 млрд доларів, а ось експорт скоротився на 3% і зупинився на позначці 40,3 мільярда доларів. Це призвело до суттєвого негативного сальдо, бо вартість куплених за кордоном товарів удвічі перевищила доходи від вітчизняних продажів.