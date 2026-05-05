Avesterra Group братів Добкіних розширить птахофабрику на Волині до 12,4 млн бройлерів на рік
Потужність фабрики зросте більш ніж уп’ятеро
Агрохолдинг Avesterra Group, який належить колишнім політикам Михайлу та Дмитру Добкіним, у 5,5 раза збільшить потужності своєї птахофабрики у Володимирському районі на Волині – із 2,3 млн до 12,4 млн курей-бройлерів на рік. Про це йдеться у повідомленні про планову діяльність «Луцької аграрної компанії», що входить до складу холдингу.
Чинна птахоферма розташована у селі Когильне Володимирського району. Вона займає 7,6 га, на ній розташовані 12 пташників та допоміжні споруди. На птахофабриці втрощують курей-бройлерів до 2,3 млн голів на рік.
Компанія планує розширити виробництво, а саме добудувати на сусідній ділянці 18,8 га ще 28 пташників, сховища для комбікорму, санпропускник та інші об’єкти. Завдяки добудові потужність фабрики зросте більш ніж уп’ятеро – до 12,4 млн бройлерів на рік.
«Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у створенні додаткових робочих місць, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів», – йдеться в описі проєкту.
Нагадаємо, Avesterra Group — група компаній, що займається агровиробництвом, птахівництвом та переробкою власної продукції та має інтегрований виробничий цикл. До її складу входять підприємства: «Володимир-Волинська птахофабрика», «Володимир-Волинська аграрна компанія», «Володимир-Волинський комбікормовий завод», «Луцька аграрна компанія», «Агросервіс-А», «Стир Агро-М», «Авестера Буд» тощо.
Земельний банк – понад 3 тис. га землі в обробітку у Волинській області.
Avesterra Group має 100 пташників, які розташовані на 11 виробничих майданчиках на Волині. Їхні бренди курятини – «Чебатурочка», «Епікур» та Delika.
Власником холдингу є бізнесова родина Добкіних. Її ключові особи – колишні українські політики з Харкова Михайло та Дмитро Добкіни.
Михайло Добкін був членом «Партії регіонів», міським головою Харкова у 2006–2010 роках, головою Харківської обласної державної адміністрації у 2010–2014 роках та народним депутатом Верховної Ради VIII скликання від «Опозиційного блоку» (2014–2019). Дмитро Добкін – його молодший брат. Він розпочав політичну діяльність у 2006 році як депутат Харківської обласної ради і також був народним депутатом VIII скликання від «Опозиційного блоку».