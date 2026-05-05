Avesterra Group планує масштабну добудову птахофабрики на Волині

Агрохолдинг Avesterra Group, який належить колишнім політикам Михайлу та Дмитру Добкіним, у 5,5 раза збільшить потужності своєї птахофабрики у Володимирському районі на Волині – із 2,3 млн до 12,4 млн курей-бройлерів на рік. Про це йдеться у повідомленні про планову діяльність «Луцької аграрної компанії», що входить до складу холдингу.

Чинна птахоферма розташована у селі Когильне Володимирського району. Вона займає 7,6 га, на ній розташовані 12 пташників та допоміжні споруди. На птахофабриці втрощують курей-бройлерів до 2,3 млн голів на рік.

Компанія планує розширити виробництво, а саме добудувати на сусідній ділянці 18,8 га ще 28 пташників, сховища для комбікорму, санпропускник та інші об’єкти. Завдяки добудові потужність фабрики зросте більш ніж уп’ятеро – до 12,4 млн бройлерів на рік.

«Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у створенні додаткових робочих місць, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів», – йдеться в описі проєкту.

Нагадаємо, Avesterra Group — група компаній, що займається агровиробництвом, птахівництвом та переробкою власної продукції та має інтегрований виробничий цикл. До її складу входять підприємства: «Володимир-Волинська птахофабрика», «Володимир-Волинська аграрна компанія», «Володимир-Волинський комбікормовий завод», «Луцька аграрна компанія», «Агросервіс-А», «Стир Агро-М», «Авестера Буд» тощо.

Земельний банк – понад 3 тис. га землі в обробітку у Волинській області.

Avesterra Group має 100 пташників, які розташовані на 11 виробничих майданчиках на Волині. Їхні бренди курятини – «Чебатурочка», «Епікур» та Delika.

Власником холдингу є бізнесова родина Добкіних. Її ключові особи – колишні українські політики з Харкова Михайло та Дмитро Добкіни.

Михайло Добкін був членом «Партії регіонів», міським головою Харкова у 2006–2010 роках, головою Харківської обласної державної адміністрації у 2010–2014 роках та народним депутатом Верховної Ради VIII скликання від «Опозиційного блоку» (2014–2019). Дмитро Добкін – його молодший брат. Він розпочав політичну діяльність у 2006 році як депутат Харківської обласної ради і також був народним депутатом VIII скликання від «Опозиційного блоку».