Відомий український виробник олії відкрив птахофабрику біля Львова

Група компаній «Оліяр» запустила нову птахофабрику з виробництва харчових курячих яєць поблизу селища Щирець у Львівській області. Це перша черга тваринницького комплексу. Про це у фейсбуці повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, який відвідав це аграрне підприємство.

Згідно з повідомленням, на фабриці реалізували перший етап будівництва, наразі тут утримують понад 100 тис. курей-несучок.

Загальна проєктна потужність комплексу передбачає утримання до 2,3 млн голів птиці і виробництво понад 1,7 млн яєць на добу. На території ферми передбачено 20 пташників, а також допоміжні споруди для сортування, фасування та зберігання продукції.

«На підприємстві впроваджено безкліткову вольєрну багатоярусну систему утримання, яка відповідає європейським стандартам у сфері благополуччя тварин», – наголосив голова Держпродспоживслужби.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2025 році один з найбільших виробників соняшникової олії в Україні, львівська група компаній «Оліяр» оприлюднила повідомлення про намір побудувати велику птахофабрику неподалік Щирця. Для аграрної групи компаній птахівництво мало стати новим напрямом діяльності. Планована потужність після завершення усіх черг – орієнтовно 1,65 млн яєць на добу.

Також група «Оліяр» запланувала побудувати другу птахофабрику неподалік першої у Щирці. На ній вирощуватимуть курей-несучок для отримання яєць на продаж.

Група компаній «Оліяр» була заснована 2003 року як сімейний бізнес, нині її власницею є львівська підприємниця Ірина Залізна. Компанії групи працюють у галузях – агро, харчова промисловість, логістика та інших. Головний офіс розташований у місті Львові, а виробничі потужності – у селі Ставчани Львівського району.

Приватне підприємство «Оліяр» є найбільшим виробником олії у Західній Україні та перебуває у топ-5 загальноукраїнського рейтингу виробників рафінованої соняшникової олії. Бренди – «Оліяр», «Соняшна», «Родинна» і «Майола».