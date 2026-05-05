Агросектор відновлюється після спаду

У другому кварталі 2026 року українські аграрії очікують на поступову стабілізацію виробничих показників та зростання вартості своєї продукції. Про це свідчать дані Держстату, пише UkrAgroConsult.

У квітневому дослідженні Держстату взяли участь 800 керівників сільськогосподарських підприємств. Більшість аграріїв – 57% очікують, що виробництво залишиться на нинішньому рівні. Ще 16% розраховують на зростання. Скорочення прогнозують 27% опитаних. Відтак, якщо порівнювати з початком року, настрої помітно покращилися.

Цікаво, що галузь тваринництва налаштовано більш позитивно – тут очікують на зростання. Тоді як рослинництво все ще перебуває у фазі «стриманого відновлення».

Що це означає для споживачів?

Ціни на сільськогосподарську продукцію, імовірно, зростатимуть. Так вважають 37% опитаних підприємств. Особливо це стосується рослинництва – зерна, овочів, соняшнику.

Водночас позитивні зрушення фіксують і в кадрових питаннях. Попри загальний дефіцит робочої сили в країні:

17% підприємств планують розширювати штат;

73% мають намір зберегти поточну кількість працівників.

Що стримує розвиток?

За даними Держстату, експортна активність на початку 2026 року залишалася мінімальною як на ринках ЄС, так і за їх межами. Розвиток сектору наразі гальмують три ключові фактори: несприятливі погодні умови, обмежений доступ до фінансування та нестача кадрів.

Попри ці виклики, галузь зберігає стійкість – 74% опитаних компаній підтвердили, що мають достатні складські запаси продукції для подальшої реалізації.

Нагадаємо, що українські аграрії очікують скорочення врожаю спаржі в цьому сезоні – щонайменше на третину. Передусім через тривалі заморозки та сильні вітри. За словами фахівців, квітень був «аномально холодним».