Українські виробники вершкового масла шукають нові ринки збуту

Вершкове масло залишається ключовим продуктом, який значною мірою формує ситуацію в молочній галузі України. У 2025 році саме завдяки активному та вигідному експорту масло стало драйвером росту закупівельних цін на молоко. Це своєю чергою, призвело до подорожчання всієї молочної продукції на внутрішньому ринку, пише агентство «Інфагро».

Втім, в кінці року ситуація змінилася: закупівельні ціни на сировину почали знижуватися через падіння світових цін, а виробництво масла впродовж кількох місяців залишалося збитковим через слабкий зовнішній попит.

Попри це за підсумками року виробники змогли зберегти прибутковість. Більшу частину року експортні ціни були високими, а середній рівень виторгу суттєво перевищив попередні роки.

Фактором зростання експорту стала й можливість постачання до ЄС без мит і квот. Втім, наразі ці постачання є обмеженими через впровадження квот і ліцензування та зниження цін. Як наслідок, експорт до ЄС фактично призупинено, а компанії вимушені розглядати ринки інших сусідніх країн.

Подальше нарощування обсягів експорту в традиційних напрямках також залишається обмеженим. Річ у тім, що посилення конкуренції з боку інших виробників, зокрема з Білорусі, тисне на ціни й на цих ринках. Імовірно, українським виробникам доведеться шукати нові канали збуту, зокрема в країнах Африки та Азії.

На внутрішньому ринку ситуація залишається непростою: масло наразі продають дешевше, ніж на експорт у низку пострадянських країн. Як писав ZAXID.NET, після активного експорту, склади виробників заповнились нереалізованою продукцією, а внутрішній попит – знизився. Через це частина заводів вимушена була скоротити виробництво, а подекуди й тимчасову призупинити.