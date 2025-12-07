Виробники призупинили виробництво масла

На українському ринку вершкового масла ситуація складна. Після активного експорту влітку склади виробників переповнилися нереалізованою продукцією, тоді як внутрішній попит помітно знизився, пише «Інфагро».

Наразі стабільно реалізовувати продукцію вдається переважно тим виробникам, які готові йти на суттєве зниження цін. Зазвичай це компанії, яким бракує оборотних коштів. Однак рівень цін є збитковим, особливо для тих виробників, які працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

Внаслідок подорожчання сировини виробництво стає менш рентабельним, закупівельні ціни на молоко, аби уникнути збитковості, залишаються недосяжними для більшості підприємств.

Ситуацію ускладнює і те, що масло на складах – це буквально «заморожені» обігові гроші підприємств, адже грошей бракує, виникають касові розриви, і частина компаній змушена продавати товар зі збитками. Це вже змусило частину заводів піти на скорочення виробництва і тимчасово зупинку виробництва вершкового масла.

У жовтні фіксували значне здешевлення масла. Однак виробники фасованої продукції утримують дещо кращі позиції, однак конкуренція на цьому ринку посилюється. Щоб збільшити продажі, компанії вимушені пропонувати акції та знижки, а це негативно впливає на прибутковість компаній.

Щодо експорту, аналітики теж відзначили складну ситуацію. Частина підприємств свідомо знижує ціни, аби втриматись на ринку, зокрема в Молдові. При цьому на Кавказі попит на українське вершкове масло зберігається, щоправда, обсяги реалізації там обмежені.

Ба більше, очікування, що безмитні квоти до ЄС покращать ситуацію, не виправдалися. Попит європейських трейдерів супроводжується нижчими ціновими пропозиціями, які не покривають собівартість виробництва. Як наслідок, обсяги виробництва в жовтні стали нижчими, ніж торік, і це вперше за останній час у таких масштабах.