Виробництво молокопродуктів нарощує обсяги

Українські молокопереробні підприємства нарощують виробництво молокопродуктів попри необхідність надавати суттєві знижки для їх реалізації. За словами учасників ринку, цей крок вимушений і має допомогти утримати сировинні зони та скоротити випуск збиткових біржових продуктів, пише «Інфагро».

Найбільші знижки пропонують на сметану та вершки. Попри сезонне зростання попиту на такі товари, виробники зменшують обсяг жиру, що йде на виготовлення масла, бо його виробництво все ще невигідне.

Наразі виробники не планують переглядати чи тим паче підвищувати ціни на основні цільномолочні продукти. Їх планують зберегти на тому ж рівні принаймні до кінця року. Щоправда, через високу конкуренцію на внутрішньому ринку провідні оператори активізували експорт свіжих молочних продуктів.

У жовтні експорт свіжої молочної продукції зріс приблизно на третину порівняно з минулим роком. Основним напрямком збуту залишається Молдова, куди йде близько 77% поставок. Водночас виробники нарощують присутність і на інших ринках: відновлено відвантаження на Балкани, кисломолочні сири активно експортують до ОАЕ, а географія продажів глазурованих сирків продовжує розширюватися.

Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунтів, добрива, консультації експертів та обмін досвідом. З Open Agri Club ви отримуєте експертну допомогу, реальні можливості для зростання і впевненість у результаті.

Імпорт свіжої молокопродукції у жовтні знизився, якщо порівнювати з вереснем, але є вищим за минулорічний показник. Основними постачальниками залишаються польські виробники. Аналітики прогнозують, що до кінця року постачання польської продукції на український ринок зростатиме.