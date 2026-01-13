Імпорт в Україну перевищив експорт на 44,5 млрд доларів

За підсумками 2025 року загальний зовнішньоторгівельний оборот України склав 125,1 мільярда доларів, проте баланс торгівлі залишається глибоко від’ємним. За даними Державної митної служби, обсяги імпорту товарів сягнули 84,8 мільярда доларів (зростання на 20% порівняно з минулим роком).

Водночас експорт скоротився на 3% і зупинився на позначці 40,3 мільярда доларів. Така динаміка призвела до суттєвого негативного сальдо, оскільки вартість куплених за кордоном товарів удвічі перевищила доходи від вітчизняних продажів.

Основними торгівельними партнерами, які забезпечують Україну необхідною продукцією, залишаються Китай, Польща та Німеччина. У структурі імпорту переважають машини, устаткування, хімічні товари та енергоносії.

Що стосується українських постачань, то найбільше товарів було експортовано до Польщі, Туреччини та Німеччини. Лідером експорту традиційно є продовольча група, яка принесла країні 22,5 мільярда доларів, хоча цей показник впав майже на 9% відносно попереднього року.

Друге та третє місця посіли метали з показником 4,7 мільярда доларів, а також машини та транспортне обладнання, продаж яких склав 3,6 мільярда доларів.