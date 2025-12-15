Імпорт сирів в Україну зріс до 37,4 тис. тонн

Україна у січні-листопаді 2025 року збільшила імпорт сирів на 13,7% – до 37,4 тис. тонн, повідомляє Agrotimes.ua з посиланням на дані Державної митної служби.

У грошовому еквіваленті імпорт зріс на 23% і сягнув 240,1 млн доларів. Основними постачальниками сирів в Україну залишаються Польща, на яку припадає 43,8% поставок, Німеччина (15,9%) та Нідерланди (7,9%).

Водночас Україна збільшила й експорт сирів. За 11 місяців 2025 року обсяги поставок за кордон зросли на 14,7% – до 13,3 тис. тонн, а валютний виторг – на 21,3%, до 61 млн доларів. Найбільшими імпортерами українських сирів у цей період стали Молдова (33,7%), Казахстан (30,7%) та Німеччина (9,3%).

Як пояснили аналітики, вітчизняні виробники змушені скорочувати виробництво через посилення конкуренції з дешевшим імпортом із країн ЄС. За даними «Інфагро», європейські сири коштують ритейлу дешевше, що дозволяє торговельним мережам утримувати вищу маржу й водночас пропонувати нижчі ціни для споживачів. Це стимулює попит на імпортну продукцію та ускладнює збут українських сирів у ціновому сегменті.

Зауважимо, що на українському ринку вершкового масла ситуація складна: після активного експорту влітку, склади виробників заповнились нереалізованою продукцією, а внутрішній попит помітно знизився. Це вже змусило частину заводів піти на скорочення виробництва, а подекуди й тимчасову зупинку.

Раніше ZAXID.NET також писав, що у січні-жовтні 2025 року Україна збільшила імпорт картоплі у 5,1 раза — до 123,14 тис. тонн. Основними постачальниками стали Польща, Єгипет і Нідерланди.