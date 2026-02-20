Перша ракетка України вийшла вперед у дуелях з американкою

У п’ятницю, 20 лютого, Еліна Світоліна у півфіналі турніру, який відбувається в Об’єднаних Арабських Еміратах, у надважкому матчі здолала американку Коко Гофф. Після перемоги 31-річна одеситка написала на об’єктиві телекамери «Борися, як Україна», вкотре нагадавши всьому світові про війну.

WTA 1000, Дубаї, хард, 1/2 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 9) – Коко Гофф (США, WTA № 4) – 2:1 (6:4, 6:7(13:15), 6:4)

Поєдинок тривав 3 години і 5 хвилин. Це було п'яте очне протистояння проти Гофф – Еліна втретє здолала Коко (двічі у поточному сезоні). Американка прагнула взяти реванш за поразку у чвертьфіналі Australian Open і повела в рахунку 3:1. Світоліна, однак, зуміла зрівняти і вирвала перемогу у першому сеті.

У другій партії гра йшла очко в очко і завершилась божевільним тай-брейком, де більше пощастило Гофф (15:13). У завершальному відрізку рахунок знову був рівним (4:4), але українка таки змогла дотиснути імениту суперницю.

За матч Еліна 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Коко виконала 2 ейси, 12 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Еліна провела свій 13 півфінал на турнірах WTA 1000, , здобувши свою 25-у перемогу над суперницею з топ-5 рейтингу, і вийшла у п’ятий фінал (у 2017-му та 2018-му роках українка в Дубаї ставала володаркою титулу). Цікаво, що Світоліна має найдовшу перерву серед усіх тенісисток між двома фіналами WTA 1000 – 7 років і 277 днів (Рим-2018).

Нагадаємо, на шляху до фіналу Еліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (WTA № 70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету. Далі була обіграна швейцарка Белінда Бенчич (WTA № 13) та хорватка Антонія Ружич (WTA № 67).

У фіналі «тисячника» у Дубаї Світоліна боротиметься зі ще однією американкою Джесікою Пегулою (WTA № 5), яка у своєму поєдинку перемогла землячку Аманду Анісімову (WTA № 6). Загалом це буде 24-й вирішальний матч для українки у Турі, в якому вона спробує виграти 20-й титул. Цього року Світоліна вже грала у фіналі: у січні вона стала чемпіонкою на турнірі WTA 250 в Окленді.