В Україні Дмитра Табачника визнали винним у державній зраді

Президент Литви підписав указ про виключення Дмитра Табачника зі списку нагороджених орденом Великого князя Литовського Гедимінаса II ступеня. Про це у п'ятницю, 20 лютого, повідомив портал Delfi.

Окремим декретом президент Литви зобов’язав Табачника повернути орден і документи про нагородження канцлеру державних орденів Литви. Відзнаку він отримав у 1996 році за розвиток міждержавних відносин між Литвою та Україною.

У канцелярії президента нагадали, що сьогодні Табачник є громадянином Росії. У березні 2024 року його визнали винним у співпраці з РФ за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Дмитро Табачник був членом «Партії регіонів» та двічі обирався народним депутатом України 3-го і 6-го скликання. Обіймав посаду другого голови Адміністрації президента України (1994–1996). Двічі обіймав посаду віцепрем'єр-міністра України за часів Віктора Януковича. А з 11 березня 2010 року по 23 лютого 2014 очолював Міністерство освіти і науки.

Після Євромайдану він втік з України, а з 2015 року перебував у розшуку СБУ. В Україні ексміністра заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду, пособництво державі-агресору та порушення законів і звичаїв війни.

У листопаді 2023 року Зеленський ввів санкції проти Табачника, а у листопаді 2024 року президент позбавив його державних нагород.