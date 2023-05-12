Дмитро Табачник перебуває в Росії з 2014 року, а з 2021 року співпрацює з ФСБ

Служба безпеки України викрила колишнього міністра освіти й науки часів президентства Віктора Януковича Дмитра Табачника на співпраці з ФСБ та соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова. Про те, що Табачник працює на окупантів стало відомо наприкінці квітня, але 12 травня СБУ розповіла подробиці колабораційної діяльності колишнього українського міністра.

За повідомленням СБУ, Табачник перебуває на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим. Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо переформатування освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Як стверджує СБУ, саме за координації Табачника більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних російських угруповань. Відповідні заходи зрадник проводив спільно з колаборантами Володимиром Сальдо і Євгеном Балицьким.

Для надання Табачнику статусу восени минулого року його призначили радником керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького. Також його включили до місцевого осередку кремлівської партії «Единая Россия».

Крім того, СБУ встановила факти участі Табачника в розграбуванні майна мешканців Мелітополя. Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

У СБУ нагадали, що в листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом Служба безпеки домоглася арешту його майна на загальну суму понад 2 млн доларів.

Офіс генпрокурора уточнив, що екс-урядовець з 2014 року перебуває в Росії та відкрито поділяє погляди про необхідність «демілітаризації» та «денацифікації» України, «захисту населення від геноциду київського режиму». Свою співпрацю з ФСБ Табачник розпочав у 2021 році.

58-річний Дмитро Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича. У 2014 році він утік із України. З 2015 року він перебуває у розшуку та під санкціями ЄС через привласнення державних коштів.