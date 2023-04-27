Дмитро Табачник співпрацює з колаборантами в Херсонській та Запорізькій областях

Колишній міністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став радником колаборанта, голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького. Про це 27 квітня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, опублікувавши скріншот із сайту партії «Єдина Росія». У розділі «кандидати» на сайті партії Дмитро Табачник вказаний як «радник голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

«Компанію пікаперу та учаснику секс-скандалу Толмачову, який навчатиме Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник. Цей нічому не вчитиме, але про всі помилки Балицького швиденько повідомляє кураторів з ФСБ. А щоб ефективніше контролювати захоплену територію, табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії"», – написав Іван Федоров у Telegram.

Наприкінці листопада 2022 року СБУ повідомила колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику про підозру у державній зраді. За версією слідства, він допомагав колаборантам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, 1 травня Дмитро Табачник через месенджер Telegram сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я Росії Андрєєм Плутиницьким для організації процесів у галузі охорони на захоплених росіянами територіях. При цьому він діяв як представник російських держорганів. У межах цього провадження суд арештував усе майно Табачника на понад 2 млрд доларів США, а в лютому президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства.

58-річний Дмитро Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича. У 2014 році він утік із України. З 2015 року він перебуває у розшуку та під санкціями ЄС через привласнення державних коштів.