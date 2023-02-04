Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку політиків часів Віктора Януковича, які мають громадянство РФ.

У вечірньому зверненні у суботу Зеленський заявив, що «підписав документи щодо осіб, у яких виявили наявність російського громадянства».

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пізніше уточнив, що серед осіб, яких позбавлено українського громадянства – екс-секретар РНБО Андрій Клюєв, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-глава МВС Віталій Захарченко, екс-керівник СБУ Олександр Якименко та інші.

Арахамія уточнив, що наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів.

Нагадаємо, що 10 січня президент Володимир Зеленський позбавив громадянства держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.