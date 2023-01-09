Намагаючись уникнути арешту майна Дмитро Табачник переписав його на родичів

За матеріалами слідчих Служби безпеки України та процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури накладено арешт на кошти підозрюваного у державній зраді, міністра освіти і науки у 2010-2014 роках Дмитра Табачника. Також арештовано майно його матері.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, рішенням Вінницького міського суду арештовано сім земельних ділянок, розташованих в смт Козин Київської області, а також 144 тис. доларів США. Землі належать матері екс-урядовця, арештовані кошти знаходилися на банківському рахунку самого підозрюваного.

За даними слідства, Табачник організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів. Він діяв від імені представників вищих органів влади та спецслужб Росії.

«Слідством встановлені контакти підозрюваного із заступником міністра охорони здоров’я РФ, заступником голови уряду РФ, представником департаменту оперативної інформації ФСБ РФ. Він доповідав їм про виконання завдань та передавав документи», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, в прес-службі СБУ розповіли, що загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн доларів. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Для того, щоб приховати свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів.

Втім, СБУ викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.

Серед них:

½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тис. дол.

Нагадаємо, що 59-річний Дмитро Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича. У 2014 році він утік із України. З 2015 року він перебуває у розшуку та під санкціями ЄС через привласнення державних коштів.

У листопаді минулого року за матеріалами СБУ Дмитру Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.