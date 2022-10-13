Суд арештував активи росіян у двох підприємствах з Івано-Франківської області. Йдеться про частки в статутних капіталах фірм на загальну суму близько 70 млн грн. За даними ДБР, фактичні власники фірм — громадяни Росії — керували підприємствами через офшорну компанію, намагалися приховати свою причетність до бізнесу в Україні, ухилялися від сплати податків та завдали збитків державі на десятки мільйонів гривень. Окрім арешту активів росіян, у фірм конфіскують майно.

Як у четвер, 13 жовтня, повідомила прес-служба ДБР, суд наклав арешт на корпоративні права у розмірі понад 90 відсотків статутного капіталу двох підприємств з Івано-Франківської області. Загальна вартість активів — близько 70 мільйонів гривень.

«Власниками цих підприємств є громадяни Росії, які намагалися це приховати аби уникнути конфіскації майна в дохід держави. Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність. Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України). У ДБР уточнюють, що сума збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень. Вирішується питання щодо їх передачі активів росіян в управління АРМА, також буде ініційовано спецконфіскація майна.