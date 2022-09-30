Президент України Володимир Зеленський заявив про націоналізацію всіх російських активів в Україні. Він зазначив, що проект відповідного закону розглядатимуть депутати на наступному засіданні Верховної Ради.

«Звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проект закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроект без зволікань», – повідомив Володимир Зеленський 30 вересня у відеозверненні, в якому він оголосив про подання заявки на вступ до НАТО.

Ще одним з останніх рішень РНБО президент озвучив застосування санкцій до росіян.

«Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів», – додав Зеленський.

Додамо, що Верховна Рада прийняла закон про націоналізацію російських активів в Україні у березні 2022 року. Новий закон суттєво спростить процедуру.

Нагадаємо, 30 вересня президент Російської федерації Владімір Путін оголосив про анексію чотирьох окупованих областей України і їхнє приєднання до РФ. Відповіддю української влади стало подання заявки на вступ до НАТО за спрощеною процедурою.