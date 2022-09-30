У п'ятницю, 30 вересня, президент РФ Владімір Путін оголосив про «включення до складу Росії» територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Промова Путіна була запланована на 15:00, однак його виступ розпочався з запізненням.

Під час промови Владімір Путін заявив, що рішення про утворення нових республік – результат «вибору народу» та «воля мільйонів людей».

«Сьогодні ми підписуємо договори про те, щоб прийняти до складу росії «ДНР», «ЛНР», Херсонську та Запорізьку область. Впевнений, що це рішення підтримає Держдума, бо це воля мільйонів людей», — заявив він.

Він зазначив, що «підсумки підбиті, результати відомі, люди зробили однозначний вибір».

«Люди, які живуть у Луганську та Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди», — заявив Путін.

Також під час промови він знову пригрозив ядерною зброєю, якщо ЗСУ продовжать звільняти захоплені території. Зокрема він зазначив: «Ми зробимо все, щоб відновити нашу історичну єдність».

Військовий злочинець закликав Україну припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. При цьому він заявив, що результати референдумів обговоренню не підлягають.

О 16:00 так звані «голови» окупаційних адміністрацій Херсонщини — Володимир Сальдо, Запоріжжя — Євген Балицький, ватажки «ЛНР» — Леонід Пасічник і «ДНР» — Денис Пушилін та Владімір Путін підписали рішення про «входження» захоплених областей України до складу РФ.

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Це рішення про анексію українських територій також ще має підтримати Рада Федерації РФ.

Зазначимо, що сьогодні ввечері заплановане засідання РНБО. Олексій Данілов вже анонсував, що Рада нацбезпеки має ухвалити на ньому «фундаментальні рішення». Також на 30 вересня заплановано термінове звернення генсека НАТО Єнса Столтенберга.

27 вересня на тимчасово окупованих територіях України відбулися так звані «референдуми» за приєднання «ЛНР», «ДНР», Херсонської та частини Запорізької областей до складу Росії.

Прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що після «референдумів» подальші удари по території «приєднаних» українських областей Росія може трактувати як «напад на свою територію». Теоретично це також може дати можливість посилити ядерний шантаж, оскільки російське законодавство відкриває можливість для застосування ядерної зброї у випадку «загрози для існування РФ». У The Guardian зазначають, що анексія – це намагання Путіна зупинити контрнаступ ЗСУ. Він вважає, що загроза тотальної війни зупинить Сили оборони та зменшить підтримку України Заходом.