Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Денис Шмигаль демонструють заявку на вступ України в НАТО

Україна подала заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це під час свого відеозвернення у пʼятницю, 30 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, де-факто Україна вже пройшла свій шлях НАТО, довівши сумісність зі стандартами Альянсу. Тепер же Україна готова вступити у НАТО офіційно за пришвидшеною процедурою.

«Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Це – справедливо. Справедливо і для України», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що заявку на вступ до НАТО подали за підсумками засідання Ставки та РНБО, які відбулися у пʼятницю, 30 вересня.

«Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам», – зазначив президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна не відмовляється від переговорів із Росією, але за умови, що там буде інший президент.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) – це міжнародний міжурядовий військово-політичний союз, до якого входять 30 держав Північної Америки та Європи. Договір про створення НАТО був підписаний 4 квітня 1949 року у Вашинготоні.