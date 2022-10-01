Президент, прем’єр-міністр і голова Верховної Ради 30 вересня підписали заявку на пришвидшений вступ України в НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «підтримує політику відкритих дверей НАТО», коментуючи заявку України на вступ. Про це він сказав на спільній прес-конференції із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомив «Голос Америки».

«Політика США не змінилась, ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись», – прокоментував Блінкен.

Водночас радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу сказав, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в «інший час», а наразі актуальнішим є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

«США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – практична підтримка України “на землі”, а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час», – сказав Салліван, якого процитувала «Європейська правда».

Очільниця МЗС Канади, у свою чергу, заявила: «Ми завжди вірили, що Україна має бути частиною НАТО».

«Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику “відкритих дверей”», – сказала вона.

Тим часом міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс і міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повідомили, що повністю підтримують вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

«Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча хоробрість України може лише зміцнити наш союз», – написали міністри у твітері в п’ятницю ввечері, повідомило «Радіо Свобода».

Як писав ZAXID.NET, 30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Цьому передувало підписання президентом Росії, воєнним злочинцем Владіміром Путіним указів про анексію окупованих територій чотирьох областей України.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не визнає спроб Росії анексувати українські території, а двері НАТО «лишаються відкритими» для вступу нових членів. Він також нагадав про те, що вступ нових членів у НАТО вирішується шляхом згоди усіх членів НАТО.

Водночас Столтенберг сказав, що у разі, якщо Росія припинить воювати, то настане мир, а у разі, якщо Україна припинить воювати, то вона припинить існувати як суверенна держава.