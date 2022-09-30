Лідери 27 країн-членів ЄС заявили про неприйняття анексії українських територій

Лідери 27 країн-членів ЄС заявили, що ніколи не визнають нову анексію і запевнили Україну в підтримці, скільки це буде необхідно. 30 вересня на сайті Європейської ради опублікували спільну заяву, в якій лідери країн-членів ЄС заявили, що засуджують анексію українських територій та незаконне приєднання до РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо ні незаконні «референдуми», які були організовані Росією, як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, ні їхні незаконні та сфабриковані результати. Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати будь-якої юридичної сили», – зазначено у заяві.

Лідери Євросоюзу запевнили, що залишаться з Україною та допомагатимуть, стільки, скільки це буде потрібно, щоби зберегти цілісність та суверенітет України. Та заявили, що дії РФ не вплинуть на рішучість Євросоюзу.

«Ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія брехливого подання території України як території Росії та заяви про те, що війна зараз може відбуватися на території Росії, не підірвуть нашої рішучості. Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії РФ. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоби вона припинила агресивну війну», – йдеться у заяві.

Також зазначено, що Росія ставить під загрозу глобальну безпеку, «навмисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, а також основні засади, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві».

Лідери країн ЄС закликали всі держави та міжнародні організації беззастережно відкинути цю незаконну анексію. Та зазначили, що «Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ є українськими територіями».

Зазначимо, що в ЄС планують ухвалити восьмий пакет санкцій проти Росії до саміту наступного тижня.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ, військовий злочинець Владімір Путін та «голови» окупаційних адміністрацій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей підписали документи про вступ до складу Росії цих захоплених українських територій. Путін заявив, що відтепер мешканці цих областей – громадяни РФ. Також він запропонував Україні запропонував почати мирні переговори.