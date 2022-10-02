Путін з колаборантами підписав «договір» про «приєднання» окупованих областей до складу Росії

Межі так званих «ДНР» і «ЛНР», а також Запорізької та Херсонської областей, які нібито приєднала до себе Росія, визначатимуться кордонами, що існували «на день їхнього утворення і прийняття до складу Росії». Про це свідчать проекти «договорів» з окупаційними адміністраціями цих регіонів, які в неділю, 2 жовтня, надійшли в російську Держдуму для ратифікації.

«Межі території “Донецької народної республіки” визначаються межами території “Донецької народної республіки”, що існували на день її утворення та день прийняття в Російську Федерацію і утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта», – йдеться у «договорі» про «приєднання» до Росії окупованої Донецької області.

Такі самі формулювання містяться в «договорах» із окупованою Луганщиною, а також Запорізькою і Херсонською областями. «Документи» опублікували російські пропагандистські агенції «РИА Новости» та «Интерфакс».

Що мається на увазі під таким формулюванням – незрозуміло. Але представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, коментуючи таке визначення в «договорі», зазначив, що «Запорізьку область як адміністративну одиницю на території УРСР було виділено 10 січня 1939 року з південно-східної частини Дніпропетровської області з адміністративним центром у місті Запоріжжі».

«Залишилося звільнити чверть області, тимчасово окупованої англо-саксами», – заявив колаборант.

У «договорах» вказується, що державною мовою на захоплених і «приєднаних» територіях є російська. При цьому держава-терористка нібито гарантує всім народам, які проживають на території «нових суб'єктів», право на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку.

Згідно з «договорами», від дня прийняття до РФ «нових суб'єктів» громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території «суб'єктів», визнаються громадянами Росії, за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне в них і (або) їхніх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.

Також «договори» передбачають, що від дня прийняття до РФ «нових суб'єктів» і до 1 січня 2026 року діє перехідний період, протягом якого врегульовуватимуться питання інтеграції «суб'єкта» в економічну, фінансову, кредитну і правову системи Росії, у систему органів державної влади РФ, а також питання виконання військового обов'язку і несення військової служби на територіях «суб'єктів».

Вибори до «законодавчих органів нових суб'єктів», згідно з проектами цих «договорів», мають пройти у другу неділю вересня 2023 року.

Президент РФ протягом 10 днів із дня прийняття в Росію «нових суб'єктів» призначає тимчасових виконувачів обов'язків вищої посадової особи. У Херсонській і Запорізькій областях їх називатимуть «губернаторами», а в «Донецькій і Луганській народних республіках» – «головами республік».

«Договори» також передбачають, що законодавчі та інші нормативні правові акти Росії діють на території «нових суб'єктів» від дня їхнього «прийняття» в РФ, якщо інше не передбачено законодавством РФ.

Також зазначається, що нормативні правові акти, які застосовуються в «суб'єктах» на день «прийняття» в РФ, діють до закінчення перехідного періоду або до ухвалення відповідного нормативного правового акта РФ або нормативного правового акта «суб'єкта», але водночас вони не повинні суперечити Конституції Росії.

Як пише «Українська правда», 2 жовтня Конституційний суд РФ схвалив «пакет документів» про «прийняття» окупованих територій України у склад Росії.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 вересня, після проведення псевдореферендумів на окупованих територіях, воєнний злочинець Владімір Путін підписав «договори про вступ до складу Росії» захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни Росії. Він також закликав Київ до перемовин, заявивши, що результати псевдореферендумів перемовинам не підлягають.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора і сказав, що перемовини будуть можливими лише з іншим президентом Росії.

Також «приєднання» цих територій до складу Росії ніяк не вплинуло на плани української армії з їх звільнення від російської навали.

Також нагадаємо, що жодна країна світу не визнала анексію Росією чотирьох українських областей.