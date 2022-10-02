Поразка російської армії в Лимані і взагалі недостатня оборона північносхідної частини фронту свідчить про те, що для Путіна набагато важливішим є утримання півдня України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Владімір Путін зменшує пріоритетність Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України.

Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавній крах Харківсько-Ізюмського фронту і оточення сил РФ в районі Лиману.

Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську або Лимані майже напевно було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж про Луганську область. Через критику та поразки на полі бою Кремль може готуватися до перестановки в Міноборони РФ.

Також у ISW вважають, що Росія, ймовірно, створює умови для того, щоб взяти на себе юридичну відповідальність за ЗАЕС. Зокрема, російська влада затримала директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Окупанти хочуть передати ЗАЕС під контроль «Росатому» і створити нову юрособу для ЗАЕС.

Ймовірно, РФ намагатиметься використати свій контроль над ЗАЕС для тиску на МАГАТЕ з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованої української території шляхом примушення його визнати законний контроль Росії над ЗАЕС.