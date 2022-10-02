Українські військові звільнили місто Лиман Донецької області. Про це самі бійці ЗСУ повідомили на відео, яке опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

На відео видно, як українські військові скидають з даху адмінбудівлі російські прапори і встановлюють український.

«Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області», – заявили бійці ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні також зазначав, що український прапор уже в Лимані.

Росія використовувала Лиман як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області.

За рахунок Лимана ЗСУ зможуть здійснювати вогневий контроль дуже важливої логістичної артерії від Сватового до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.