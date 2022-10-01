У ЗСУ повідомили про початок штурму Лиману українськими військовими, а голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в оточеному українськими захисниками Лимані перебуває близько 5 тисяч окупантів.

ZAXID.NET підсумовує двохсот двадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові продовжуть спроби повної окупації Донецької області та утримання захоплених територій. Упродовж 1 жовтня ворог завдав трьох ракетних та пʼяти авіаударів по території України, здійснив більше 16 обстрілів із РСЗВ, а для завдання ударів по цивільній інфраструктурі застосував безпілотники.

Водночас українські захисники вдарили по ворожому обʼєкту в районі Золотого на Луганщині, внаслідок чого загинули та отримали поранення близько 60 окупантів. Постраждала також військова техніка. ЗСУ також уразили чотири командні пункти, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили два склади з боєприпасами.

Також у ЗСУ заявили про початок штурму Лиману українськими військовими, у місті тривають бої. Водночас, за інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у «лиманський котел» потрапили близько 5 тисяч росіян.

Ввечері 1 жовтня зʼявилася інформація про вибухи на військовому аеродромі «Бельбек» у Криму. В ЗСУ інцидент наразі не коментують, однак, місцева окупаційна «влада» повідомляє, що на аеродромі сталася «позаштатна ситуація» – нібито при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги й загорівся.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 59 610 військових. Також було знищено: